Recharge Payments
Recharge Payments Platy

Platový rozsah Recharge Payments sa pohybuje od $79,644 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketing in Canada na spodnom konci do $295,470 pre Manažér softvérového inžinierstva in United States na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Recharge Payments. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $195K
Marketing
$79.6K
Produktový dizajnér
$128K

Produktový manažér
$99.5K
Predaj
$223K
Manažér softvérového inžinierstva
$295K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Recharge Payments je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $295,470. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Recharge Payments je $161,722.

