Raisin
Raisin Platy

Platový rozsah Raisin sa pohybuje od $60,022 v celkovej kompenzácii ročne pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnom konci do $109,209 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Raisin. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $92.3K
Produktový manažér
Median $77.1K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$60K

Manažér softvérového inžinierstva
$109K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Raisin je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $109,209. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Raisin je $84,664.

