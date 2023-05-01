Adresár Spoločností
Mindbox
Mindbox Platy

Platový rozsah Mindbox sa pohybuje od $13,162 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $67,781 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mindbox. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Účtovník
$22.6K
Produktový dizajnér
$38.2K
Projektový manažér
$54.9K

Softvérový inžinier
$13.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$67.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Mindbox je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $67,781. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Mindbox je $38,247.

Ďalšie zdroje