Middesk Platy

Platový rozsah Middesk sa pohybuje od $144,275 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodné operácie na spodnom konci do $199,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Middesk. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Obchodné operácie
$144K
Obchodný analytik
$157K
Dátový vedec
$175K

Softvérový inžinier
$199K
FAQ

