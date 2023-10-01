Adresár Spoločností
Metyis
Metyis Platy

Platový rozsah Metyis sa pohybuje od $34,386 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $164,063 pre Manažérsky konzultant na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Metyis. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Dátový vedec
Median $58.2K
Obchodný analytik
$34.4K
Manažérsky konzultant
$164K

Produktový manažér
$133K
Obchodný inžinier
$80.4K
Softvérový inžinier
$63.8K
Architekt riešení
$73K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Metyis je Manažérsky konzultant at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $164,063. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Metyis je $73,013.

