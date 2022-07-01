Adresár Spoločností
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Platy

Platový rozsah Metropolis Technologies sa pohybuje od $74,625 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $295,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Metropolis Technologies. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $295K
Finančný analytik
$74.6K
Produktový manažér
$199K

Manažér softvérového inžinierstva
$86.4K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll Metropolis Technologies on Softvérový inžinier aastase kogukompensatsiooniga $295,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Metropolis Technologies mediaan aastane kogukompensatsioon on $142,525.

