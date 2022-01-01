Adresár Spoločností
Kroger
Kroger Platy

Platový rozsah Kroger sa pohybuje od $33,446 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $211,050 pre Marketingové operácie na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kroger. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produktový manažér
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Produktový dizajnér
Median $135K

UX dizajnér

Informatik (IT)
Median $99.5K
Dátový vedec
Median $118K
Projektový manažér
Median $170K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $186K
Účtovník
$80.6K

Technický účtovník

Administratívny asistent
$50.7K
Manažér obchodných operácií
$126K
Obchodný analytik
$33.4K
Zákaznícky servis
$78.6K
Spokojnosť zákazníkov
$75.4K
Dátový analytik
$60.3K
Finančný analytik
$95.5K
Manažérsky konzultant
$191K
Marketing
$94.3K
Marketingové operácie
$211K
Manažér programu
$169K
Personálny nábor
$74.9K
Predaj
$86.7K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$69.7K
UX výskumník
$191K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Kroger je Marketingové operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $211,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Kroger je $112,381.

