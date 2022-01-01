Eightfold Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Eightfold sa pohybuje od $46,072 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $521,380 pre Ľudské zdroje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Eightfold. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Produktový manažér
Median $51.1K
Ľudské zdroje
$521K

Produktový dizajnér
$173K
Projektový manažér
$204K
Personálny nábor
$81.5K
Predaj
$119K
Obchodný inžinier
$173K
Manažér softvérového inžinierstva
$390K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Eightfold podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

