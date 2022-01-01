Adresár Spoločností
Credit Karma
Credit Karma Platy

Platový rozsah Credit Karma sa pohybuje od $99,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodné operácie na spodnom konci do $727,714 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Credit Karma. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produktový manažér
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $489K

Marketing
Median $273K
Dátový vedec
Median $280K
Produktový dizajnér
Median $447K
Obchodný analytik
Median $200K
Technický manažér programu
Median $285K
Rozvoj obchodu
Median $224K
Obchodné operácie
$99.5K
Manažér dátovej vedy
$334K
Manažér produktového dizajnu
$561K
Manažér programu
$154K
Personálny nábor
$117K
Predaj
$408K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$219K
Architekt riešení
$362K

Dátový architekt

Cloud Security Architect

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Credit Karma podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

FAQ

The highest paying role reported at Credit Karma is Produktový manažér at the Director level with a yearly total compensation of $727,714. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Credit Karma is $321,045.

