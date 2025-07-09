Adresár Spoločností
Colt Technology Services
Colt Technology Services Platy

Platový rozsah Colt Technology Services sa pohybuje od $41,423 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažérsky konzultant na spodnom konci do $134,907 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Colt Technology Services. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Obchodný analytik
$56.1K
Manažérsky konzultant
$41.4K
Projektový manažér
$135K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Colt Technology Services je Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $134,907. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Colt Technology Services je $56,068.

