Adresár Spoločností
Clarifai
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Clarifai Platy

Platový rozsah Clarifai sa pohybuje od $26,376 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $211,050 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Clarifai. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $175K

Vedecký výskumník

Dátový vedec
$53.3K
Personálny nábor
$26.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Predaj
$126K
Technický manažér programu
$211K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Clarifai je Technický manažér programu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $211,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Clarifai je $125,625.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Clarifai

Súvisiace spoločnosti

  • iManage
  • Pindrop
  • Persado
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje