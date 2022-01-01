Adresár Spoločností
ChargePoint
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

ChargePoint Platy

Platový rozsah ChargePoint sa pohybuje od $55,088 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér dátovej vedy na spodnom konci do $266,325 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ChargePoint. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $190K
Produktový manažér
Median $130K
Hardvérový inžinier
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manažér dátovej vedy
$55.1K
Dátový vedec
$59K
Elektrotechnický inžinier
$209K
Finančný analytik
$224K
Ľudské zdroje
$113K
Informatik (IT)
$104K
Strojný inžinier
$158K
Manažér programu
$234K
Predaj
$206K
Manažér softvérového inžinierstva
$244K
Technický manažér programu
$266K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti ChargePoint podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v ChargePoint je Technický manažér programu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $266,325. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ChargePoint je $175,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre ChargePoint

Súvisiace spoločnosti

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje