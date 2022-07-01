Adresár Spoločností
Bringg
Bringg Platy

Platový rozsah Bringg sa pohybuje od $82,963 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $165,755 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bringg. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Spokojnosť zákazníkov
$112K
Softvérový inžinier
$83K
Manažér softvérového inžinierstva
$166K

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


The highest paying role reported at Bringg is Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,755. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bringg is $112,244.

