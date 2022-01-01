Belden Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Belden sa pohybuje od $35,474 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $236,175 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Belden. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Účtovník
$148K
Finančný analytik
$35.5K
Informatik (IT)
$79.6K

Softvérový inžinier
$137K
Architekt riešení
$236K
FAQ

The highest paying role reported at Belden is Architekt riešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Belden is $137,310.

