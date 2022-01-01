Adresár Spoločností
Applied Intuition
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Applied Intuition Platy

Platový rozsah Applied Intuition sa pohybuje od $100,500 v celkovej kompenzácii ročne pre UX výskumník na spodnom konci do $483,570 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Applied Intuition. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-stack softvérový inžinier

Personálny nábor
Median $140K
Rozvoj obchodu
$218K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ľudské zdroje
$422K
Strojný inžinier
$136K
Produktový dizajnér
$484K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$143K
Manažér softvérového inžinierstva
$201K
Technický manažér programu
$201K
UX výskumník
$101K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Applied Intuition podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Applied Intuition podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

The highest paying role reported at Applied Intuition is Produktový dizajnér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $483,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Applied Intuition is $200,940.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Applied Intuition

Súvisiace spoločnosti

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • Standard Cognition
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje