Adresár Spoločností
Advertima
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť
Top poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o Advertima, čo by mohlo byť užitočné pre ostatných (napr. tipy na pohovor, výber tímov, jedinečná kultúra, atď).
    • O nás

    Advertima is a company that provides computer vision and AI technologies to digitize in-store shoppers and convert physical grocery stores into a revenue-generating retail media channel.

    http://advertima.com
    Webstránka
    2021
    Rok založenia
    45
    # Zamestnancov
    $1M-$10M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

    Získajte overené platy do svojej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete podrobný rozpis kompenzačných detailov e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená reCAPTCHA a spoločnosťou Google Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky služby platia.

    Odporúčané ponuky práce

      Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Advertima

    Súvisiace spoločnosti

    • PayPal
    • Apple
    • Dropbox
    • Amazon
    • Flipkart
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje