Adverity
Adverity Platy

Platový rozsah Adverity sa pohybuje od $58,556 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $99,500 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Adverity. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Zákaznícky servis
$65.9K
Marketing
$76K
Produktový dizajnér
$58.6K

Softvérový inžinier
$88.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$99.5K
O cargo mais bem pago reportado na Adverity é Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $99,500. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Adverity é $76,033.

