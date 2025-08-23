Все должности
Электроинженер

United Arab Emirates

Электроинженер Icon

Электроинженер Зарплата в United Arab Emirates

AED 276,002

Медианная общая компенсация

Все уровни

💪 Внести вкладВаша зарплата

Посмотреть вакансии

Недавно добавленные зарплаты

ДобавитьДобавить компДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Годы опыта

Общая / В компании

Общая компенсация

Базовая | Акции (год) | Бонус
Зарплаты не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Посты сообщества

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

60 9
60 9

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

52 23
52 23
💬 Присоединяйтесь к обсуждению!

Получить помощь эксперта

1:1 Переговоры о зарплате

1:1 Переговоры о зарплате

Получайте оплату, а не отказы. Мы помогаем людям, как вы, получать повышения на $150k+ (иногда $1.5M+).

Забронировать сессиюЗабронировать сессию
Рецензия резюме

Рецензия резюме

Перестаньте подавать заявки на вакансии. Заставьте рекрутеров преследовать вас.

Забронировать рецензиюЗабронировать рецензию

FAQ

  1. Какова зарплата Электроинженер в United Arab Emirates?

    Средняя общая компенсация Электроинженер в United Arab Emirates составляет AED 276,002.

  2. Какова минимальная зарплата Электроинженер в United Arab Emirates?

    Хотя минимальной зарплаты для Электроинженер в United Arab Emirates нет, средняя общая компенсация составляет AED 276,002.

  3. У меня другой вопрос

Любите нашу миссию? Присоединяйтесь к тысячам профессионалов, поддерживающих прозрачность в оплате труда!
💪 Внести вашу зарплату

Была ли эта страница полезной?