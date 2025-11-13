Менеджер по анализу данных Зарплата в Zurich, Switzerland

CHF 201,888
Медианная общая компенсация
Медианная общая компенсация
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Какая зарплата у Менеджер по анализу данных в Zurich, Switzerland?
Средняя общая компенсация Менеджер по анализу данных в Zurich, Switzerland составляет CHF 201,888.
Какая минимальная зарплата у Менеджер по анализу данных в Zurich, Switzerland?
Хотя минимальная зарплата для Менеджер по анализу данных в Zurich, Switzerland не установлена, средняя общая компенсация составляет CHF 201,888.
