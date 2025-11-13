Все должности
Менеджер по анализу данных

Stockholm, Sweden

Менеджер по анализу данных Icon

Менеджер по анализу данных Зарплата в Stockholm, Sweden

SEK 908,200

Медианная общая компенсация

Все уровни

💪 Внести вкладВаша зарплата

Посмотреть вакансии

Недавно добавленные зарплаты

ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
💰 Добавить вашу компенсацию🎯 Все Менеджер по анализу данных зарплаты

Посты сообщества

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

72 10
72 10

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

64 26
64 26
💬 Присоединяйтесь к обсуждению!

Получить экспертную помощь

Переговоры о зарплате 1:1

Переговоры о зарплате 1:1

Получайте достойную оплату, а не пустые обещания. Мы помогли таким же людям, как вы, увеличить зарплату на $30k+ (иногда на $300k+).

Запланировать сессиюЗапланировать сессию
Обзор резюме

Обзор резюме

Перестаньте откликаться на вакансии. Пусть рекрутеры сами вас ищут.

Забронировать обзорЗабронировать обзор

Часто задаваемые вопросы

  1. Какая зарплата у Менеджер по анализу данных в Stockholm, Sweden?

    Средняя общая компенсация Менеджер по анализу данных в Stockholm, Sweden составляет SEK 908,200.

  2. Какая минимальная зарплата у Менеджер по анализу данных в Stockholm, Sweden?

    Хотя минимальная зарплата для Менеджер по анализу данных в Stockholm, Sweden не установлена, средняя общая компенсация составляет SEK 908,200.

  3. У меня другой вопрос

Нравится наша миссия? Присоединяйтесь к тысячам профессионалов, которые поддерживают прозрачность зарплат!
💪 Поделиться Зарплатой

Была ли эта страница полезной?