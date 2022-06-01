Каталог компаний
Zymergen
Zymergen Зарплаты

Зарплата Zymergen варьируется от $154,225 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $225,400 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zymergen. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Специалист по данным
$225K
Продуктовый менеджер
$154K
Инженер-программист
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zymergen — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $225,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zymergen составляет $190,045.

