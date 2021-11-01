Каталог компаний
Zwift
Zwift Зарплаты

Зарплата Zwift варьируется от $75,154 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $264,500 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zwift. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $265K
Инженер-программист
Median $138K
Специалист по данным
Median $215K

Управление персоналом
$186K
Маркетинг
$75.2K
Менеджер программ
$156K
Менеджер по разработке ПО
$188K
Технический менеджер программ
$150K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zwift — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $264,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
