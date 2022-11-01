Zurich Insurance Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Zurich Insurance варьируется от $27,980 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $281,400 для Инвестиционный банкир в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zurich Insurance. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Специалист по данным
Median $121K
Инженер-программист
Median $111K
Актуарий
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Архитектор решений
Median $61.7K
Административный помощник
$28K
Бизнес-аналитик
$53.7K
Менеджер по работе с данными
$224K
Финансовый аналитик
$44.9K
Управление персоналом
$48.7K
ИТ-специалист
$43.7K
Инвестиционный банкир
$281K
Консультант по управлению
$202K
Продуктовый дизайнер
$62.3K
Продуктовый менеджер
$170K
Менеджер программ
$161K
Менеджер проектов
$130K
Аналитик кибербезопасности
$66.8K
Менеджер по разработке ПО
$218K
Андеррайтер
$78.7K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Zurich Insurance is Инвестиционный банкир at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $281,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zurich Insurance is $110,725.

