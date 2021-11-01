Каталог компаний
Zoomcar
Zoomcar Зарплаты

Зарплата Zoomcar варьируется от $15,888 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $117,734 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zoomcar. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $118K
Инженер-программист
Median $30.5K
Бизнес-аналитик
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Специалист по данным
$105K
Графический дизайнер
$23.9K
Менеджер программ
$17.1K
Менеджер проектов
$23.9K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zoomcar — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $117,734. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zoomcar составляет $23,926.

