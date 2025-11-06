Каталог компаний
Zoom
  • Зарплаты
  • Менеджер технических программ

  • Все зарплаты Менеджер технических программ

  • Greater Bengaluru

Zoom Менеджер технических программ Зарплаты в Greater Bengaluru

Компенсация Менеджер технических программ in Greater Bengaluru в Zoom составляет ₹5.57M за year для ZP4.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Zoom RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер технических программ в Zoom in Greater Bengaluru составляет ₹5,572,912 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zoom для позиции Менеджер технических программ in Greater Bengaluru составляет ₹5,567,888.

Другие ресурсы