Компенсация Программный инженер in Greater Bengaluru в Zoom составляет от ₹3.59M за year для ZP1 до ₹5.84M за year для ZP3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹5.16M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Zoom. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ZP1
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.33M
₹2.84M
₹1.23M
₹265K
ZP3
₹5.84M
₹3.66M
₹1.91M
₹274K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Zoom RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
