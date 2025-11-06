Компенсация Программный инженер in China в Zoom составляет от CN¥367K за year для ZP1 до CN¥634K за year для ZP3. Медианный yearный компенсационный пакет in China составляет CN¥527K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Zoom. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ZP1
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Zoom RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
