Компенсация Продукт-дизайнер in San Francisco Bay Area в Zoom составляет от $130K за year для ZP1 до $279K за year для ZP5. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $180K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Zoom. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Zoom RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
