  Зарплаты
  Продукт-дизайнер

  Все зарплаты Продукт-дизайнер

  San Francisco Bay Area

Zoom Продукт-дизайнер Зарплаты в San Francisco Bay Area

Компенсация Продукт-дизайнер in San Francisco Bay Area в Zoom составляет от $130K за year для ZP1 до $279K за year для ZP5. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $180K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Zoom. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Zoom RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

UX-дизайнер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Zoom in San Francisco Bay Area составляет $278,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zoom для позиции Продукт-дизайнер in San Francisco Bay Area составляет $170,000.

Другие ресурсы