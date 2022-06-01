Каталог компаний
Zoetis
Zoetis Зарплаты

Зарплата Zoetis варьируется от $92,460 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $223,934 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zoetis. Последнее обновление: 11/15/2025

Дата-сайентист
Median $162K
Программный инженер
Median $141K
Бизнес-аналитик
$92.5K

Менеджер по анализу данных
$136K
Маркетинговые операции
$198K
Продукт-дизайнер
$121K
Продукт-менеджер
$104K
Проектный менеджер
$121K
Продажи
$101K
Менеджер по разработке ПО
$224K
Менеджер технических программ
$141K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zoetis — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $223,934. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zoetis составляет $135,675.

