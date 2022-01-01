ZipRecruiter Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата ZipRecruiter варьируется от $79,600 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $422,417 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ZipRecruiter. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack разработчик

Дата-сайентист
Median $170K
Продукт-менеджер
Median $258K

Продукт-дизайнер
Median $142K

UX-дизайнер

Менеджер по разработке ПО
Median $294K
Бухгалтер
$91.3K
Бизнес-аналитик
$266K
Менеджер по анализу данных
$293K
Управление персоналом
$79.6K
Маркетинг
$259K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ZipRecruiter RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ZipRecruiter — Программный инженер at the Staff Software Engineer level с годовой общей компенсацией $422,417. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ZipRecruiter составляет $243,072.

