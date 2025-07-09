Каталог компаний
Zippi
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Zippi Зарплаты

Зарплата Zippi варьируется от $24,879 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $29,640 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zippi. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Бизнес-аналитик
$26.3K
Управление персоналом
$24.9K
Инженер-программист
$29.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zippi — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $29,640. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zippi составляет $26,288.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Zippi не найдены

Похожие компании

  • Uber
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • SoFi
  • Все компании ➜

Другие ресурсы