Zipline Зарплаты

Зарплата Zipline варьируется от $136,591 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $243,800 для Инженер по аппаратному обеспечению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zipline. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Продукт-менеджер
Median $157K
Бизнес-аналитик
$206K

Инженер по аппаратному обеспечению
$244K
Юридический отдел
$239K
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zipline — Инженер по аппаратному обеспечению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $243,800. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zipline составляет $199,702.

