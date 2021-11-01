Zipcar Зарплаты

Каталог компаний
Zipcar
Зарплата Zipcar варьируется от $27,975 общей компенсации в год для Аналитик по кибербезопасности в нижнем диапазоне до $253,980 для Руководитель аппарата в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zipcar. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Median $41.9K
Продукт-менеджер
Median $175K
Бизнес-операции
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Руководитель аппарата
$254K
Аналитик данных
$143K
Дата-сайентист
$131K
Продукт-дизайнер
$185K
Аналитик по кибербезопасности
$28K
Менеджер по разработке ПО
$235K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zipcar — Руководитель аппарата at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $253,980. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zipcar составляет $142,800.

