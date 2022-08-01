Каталог компаний
Zip
Zip Зарплаты

Зарплата Zip варьируется от $63,700 общей компенсации в год для Развитие бизнеса в нижнем диапазоне до $231,150 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zip. Последнее обновление: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Программный инженер
Median $200K

Full-Stack разработчик

Развитие бизнеса
$63.7K
Дата-сайентист
$105K

Продукт-дизайнер
$148K
Рекрутер
$124K
Продажи
$99.5K
Менеджер по разработке ПО
$231K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Zip Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zip — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $231,150. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zip составляет $124,176.

