Zip Co Зарплаты

Зарплата Zip Co варьируется от $23,460 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $247,755 для Дата-сайентист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zip Co. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Median $90.3K

Backend-разработчик

Продукт-менеджер
Median $79.1K
Бизнес-аналитик
$150K

Аналитик данных
$43.2K
Дата-сайентист
$248K
Финансовый аналитик
$23.5K
Продукт-дизайнер
$164K
Рекрутер
$194K
Менеджер по разработке ПО
$133K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zip Co — Дата-сайентист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $247,755. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zip Co составляет $132,760.

