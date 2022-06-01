Каталог компаний
Zions Bancorporation Зарплаты

Зарплата Zions Bancorporation варьируется от $35,323 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $236,175 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне.

Программный инженер
Median $100K

Full-Stack разработчик

Дата-сайентист
Median $118K
IT-специалист
Median $108K

Бизнес-аналитик
Median $80K
Бизнес-операции
$68.3K
Менеджер бизнес-операций
$80.4K
Обслуживание клиентов
$35.3K
Инвестиционный банкир
$70.4K
Продукт-менеджер
$236K
Программный менеджер
$156K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zions Bancorporation — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $236,175. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zions Bancorporation составляет $90,200.

