ZimVie
    О компании

    ZimVie is a global leader in dental life sciences, focusing on the development and manufacturing of innovative products and solutions for dental tooth replacement and restoration procedures.

    zimvie.com
    Веб-сайт
    2022
    Год основания
    1,250
    Количество сотрудников
    $250M-$500M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

