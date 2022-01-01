Каталог компаний
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Зарплаты

Зарплата Zimmer Biomet варьируется от $50,736 общей компенсации в год для Менеджер технических программ в нижнем диапазоне до $197,985 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zimmer Biomet. Последнее обновление: 11/14/2025

Инженер-механик
Median $100K

Инженер по качеству

Продажи
Median $85K
Биомедицинский инженер
$124K

Бизнес-аналитик
Median $105K
Дата-сайентист
$78.4K
Продукт-дизайнер
$66.1K
Менеджер по продуктовому дизайну
$177K
Программный инженер
$198K
Менеджер по разработке ПО
$102K
Менеджер технических программ
$50.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zimmer Biomet — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $197,985. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zimmer Biomet составляет $101,000.

