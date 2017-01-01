Каталог компаний
Zeno Health
    • О компании

    ZENO HEALTH01 (zenohealth.com) offers innovative digital health solutions and telemedicine services aimed at improving patient care and operational efficiency for hospitals and healthcare facilities.

    https://zenohealth.com
    Веб-сайт
    2017
    Год основания
    5
    Количество сотрудников
    $0-$1M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

