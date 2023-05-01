Каталог компаний
ZenBusiness
ZenBusiness Зарплаты

Зарплата ZenBusiness варьируется от $105,470 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $175,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ZenBusiness. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $175K

Фулстек-разработчик

Аналитик данных
$131K
Маркетинг
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продуктовый менеджер
$154K
Менеджер программ
$159K
Менеджер проектов
$150K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ZenBusiness — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $175,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ZenBusiness составляет $152,236.

