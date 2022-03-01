Каталог компаний
Z Holdings
Z Holdings Зарплаты

Зарплата Z Holdings варьируется от $43,619 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $74,625 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Z Holdings. Последнее обновление: 11/27/2025

Продукт-дизайнер
$43.6K
Программный инженер
$74.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Z Holdings — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $74,625. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Z Holdings составляет $59,122.

