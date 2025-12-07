Каталог компаний
YouSet
YouSet Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in Canada в YouSet составляет от CA$91K до CA$129K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах YouSet. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$74.9K - $85.2K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$66.1K$74.9K$85.2K$94K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в YouSet?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в YouSet in Canada составляет CA$129,309 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в YouSet для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$90,955.

