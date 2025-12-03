Компенсация Программный инженер in United States в Yext составляет от $148K за year для T2 до $263K за year для T5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $152K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yext. Последнее обновление: 12/3/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yext RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
