Средняя общая компенсация Продажи in United States в Yext составляет от $130K до $184K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yext. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$147K - $174K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$130K$147K$174K$184K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Yext RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Yext in United States составляет $184,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yext для позиции Продажи in United States составляет $129,600.

