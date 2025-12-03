Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in United States в Yext составляет $92.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yext. Последнее обновление: 12/3/2025

Медианный пакет
company icon
Yext
Business Analyst
New York, NY
Общая сумма в год
$92.5K
Уровень
-
Оклад
$85K
Stock (/yr)
$7.5K
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
1 Год
Последние данные о зарплатах
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Yext RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Yext in United States составляет $135,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yext для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $92,500.

Другие ресурсы

