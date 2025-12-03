Каталог компаний
Yellow.ai
Yellow.ai Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in India в Yellow.ai составляет от ₹449K до ₹612K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yellow.ai. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$5.5K - $6.6K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$5.1K$5.5K$6.6K$7K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Yellow.ai?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Yellow.ai in India составляет ₹612,475 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yellow.ai для позиции Бизнес-аналитик in India составляет ₹448,797.

