Средняя общая компенсация Продажи in United States в YCharts составляет от $41.5K до $58K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах YCharts. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$45K - $54.5K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$41.5K$45K$54.5K$58K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в YCharts?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в YCharts in United States составляет $58,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в YCharts для позиции Продажи in United States составляет $41,500.

Другие ресурсы

