YAZIO
YAZIO Продукт-дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in Germany в YAZIO составляет от €47.1K до €65.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах YAZIO. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$58.9K - $71.3K
Germany
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$54.3K$58.9K$71.3K$75.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в YAZIO?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в YAZIO in Germany составляет €65,893 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в YAZIO для позиции Продукт-дизайнер in Germany составляет €47,148.

