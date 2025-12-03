Каталог компаний
Yassir
Yassir Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in Germany в Yassir составляет от €109K до €152K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yassir. Последнее обновление: 12/3/2025

Какие карьерные уровни в Yassir?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Yassir in Germany составляет €152,303 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yassir для позиции Менеджер по разработке ПО in Germany составляет €108,975.

