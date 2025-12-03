Каталог компаний
Yara International
Yara International Графический дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Графический дизайнер in Singapore в Yara International составляет от SGD 70.6K до SGD 98.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yara International. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$59.3K - $71.8K
Singapore
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Yara International?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Графический дизайнер в Yara International in Singapore составляет SGD 98,704 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yara International для позиции Графический дизайнер in Singapore составляет SGD 70,624.

Другие ресурсы

